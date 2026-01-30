Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над всеми западными странами и их ключевыми структурами.

Об этом в соцсети X заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

«Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС (Европейского союза), НАТО, правительство США (которое и начало весь этот бардак), ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает. Вот это да! Россия победила их всех», — написал он.

При этом Дотком отметил, что Россия, несмотря на свое выигрышное положение, демонстрирует готовность к мирным переговорам и стремится к нормализации отношений с Западом.

Однако, по его мнению, это якобы является ошибкой.

«Новые лидеры захотят вести дела с победителем. Сейчас не время. Американская империя рушится. Китай становится сильнее, многополярный порядок на подходе, не тратьте время на "посредника", который все это начал», — подчеркнул спикер.

Ранее Дотком заявил, что ситуация вокруг Соединенных Штатов и Гренландии может привести к восстановлению отношений между Россией и странами ЕС.