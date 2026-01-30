На Западе раскритиковали позицию Каллас в отношении России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас после заявления об усилении давления на Россию.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Каллас хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер против России, где это возможно», — говорится в публикации.

Мема обратил внимание, что Каллас продвигает такие идеи в момент, когда необходимы диалог и дипломатия для достижения мира на Украине. Кроме того, по словам финского политика, действия главы евродипломатии не соответствуют интересам ЕС.

Каллас выразила надежду, что «станет очень умной»

Ранее Каллас заявила об отсутствии оснований для возобновления переговоров между ЕС и Россией, так как европейским странам нечего предложить Москве. Она подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию.