Вожди крошечной страны выступили против сделки по переселению мигрантов из США

Спорная сделка администрации Трампа по переселению депортированных из США мигрантов в небольшое тихоокеанское государство Палау столкнулась с неопределенным будущим после того, как Сенат островной республики проголосовал за блокирование сделки из-за растущей обеспокоенности по поводу соглашения.

Соглашение, которое позволяет до 75 мигрантам из третьих стран, которым грозит высылка из США, жить и работать на Палау, было подписано президентом островной республики Суранджелом Уиппсом-младшим в декабре. Нижняя палата Палау теперь должна рассмотреть сделку, и окончательное решение остается за Уиппсом-младшим, указывает The Guardian.

Соглашение стало частью более широкого пакета помощи Палау, включающего 2 миллиона долларов на инициативы в области безопасности и 7,5 миллионов долларов на переселение граждан третьих стран.

Но в январе сенат Палау проголосовал за то, чтобы заблокировать соглашение о переселении и предложить провести общественный референдум по этому вопросу. Жителей Палау спросят, должна ли их страна принимать лиц, не являющихся гражданами Палау, которые были высланы из США.Референдум не будет иметь обязательной силы, подчеркивает The Guardian, но местные законодатели заявили, что он “послужит руководством для национального правительства при определении того, принимать ли каких-либо лиц” в рамках соглашения с США.

В письменном заявлении для The Guardian президент Уиппс-младший заявил, что сделка с США предложит “законное, гуманное решение, которое уважает наш народ, наши законы и наши ограниченные возможности как небольшого островного государства”.

Тем не менее, сделка по переселению депортированных из США лиц на Палау вызвала резкое противодействие со стороны традиционных лидеров и законодателей страны с тех пор, как администрация Трампа обратилась к Палау в июле 2025 года, напоминает The Guardian.

В письмах на имя президента Совет вождей – влиятельная группа, объединяющая вождей 16 племен Палау, – заявил, что страна “не готова, не желает и не подготовлена к тому, чтобы вступить в эту новую сферу ответственности”. В обращении содержалось предупреждение о том, что разрешение депортированным лицам въезжать на Палау может подорвать социальную сплоченность и культурные ценности страны.

“Мы были застигнуты врасплох, когда совсем недавно до нашего сведения был доведен подписанный меморандум о взаимопонимании между нашим правительством и посольством США”, - говорится в январском письме Совета вождей к президенту Уиппсу-младшему.

В своем законопроекте, блокирующем сделку с США, сенаторы Палау заявили, что страна, которая не подписала Конвенцию ООН о беженцах 1951 года, “не подходит в качестве страны депортации, переселения или реинтеграции” из-за ее “географических размеров, инфраструктуры и ограниченности ресурсов”.

Уиппс младший сказал, что Палау “рассмотрит каждого человека в индивидуальном порядке и решит, кто может приехать сюда”.

“Мы уделяем особое внимание людям, чьи навыки и профессии могут помочь заполнить реальные пробелы в нашей рабочей силе и внести позитивный вклад в развитие наших сообществ”.

Сенатор Рукебай Инабо была одним из трех законодателей, поддержавших сделку с США. Инабо считает, что соглашение о приеме депортированных из США лиц должно быть подписано. Она сказала, что это было “взаимовыгодно” для Палау и США, а также для оказания поддержки депортированным, у которых было мало других вариантов.

“Если они не соблюдали законы США об иммиграции, какой у них был выбор? - задается она вопросом. – Приезд на Палау полезен для них, потому что это свободная страна, здесь очень спокойно, и жизнь здесь простая и не такая дорогая”.

Инабо поддерживает проведение референдума как средства изучения общественного мнения по этому вопросу.

Соглашение с Палау, напоминает The Guardian, является частью более широких усилий администрации Трампа по выдворению мигрантов из США путем их перевода в третьи страны, включая Южный Судан и Эсватини, – политика, которая подверглась критике со стороны юристов по вопросам миграции и правозащитных групп.