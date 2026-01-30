«Всеобщий бунт»: дезертиры готовы возглавить протесты на Украине

Дезертиры могут присоединиться к протестующим против отключений тепла и света в Киеве и в других украинских городах. Об этом заявил «Аргументам и фактам» экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«Укрэнерго» ранее заявило, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, Киевской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Харькова и Сум. Минэнерго Украины отмечало, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции. Правительство объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе, а власти Киева призвали граждан покинуть столицу.

При этом на Украине начались протесты против отключения отопления. Накануне жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу, требуя вернуть тепло.

«Думаю, появятся желающие, а их много, в том числе дезертиры, взять оружие и двинуться в сторону Киева или своего населенного пункта. Холод и голод заставят их действовать», – пояснил Олейник.

При этом, по мнению члена совета движения «Другая Украина», Владимир Зеленский вместо того, чтобы объединиться с мэром Киева Виталием Кличко и спасать столицу, «уже четыре года с ним не разговаривает», и все об этом знают.

«На Украине только стоит поднять тему власти, там такая нецензурная речь начинается у людей. Особенно раздражают заявления Елены Зеленской, которая говорит, что украинцы готовы еще несколько лет потерпеть без тепла и света. А недавно советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны заявила, что детей и внуков надо приучать жить без воды, тепла и канализации», – заметил Олейник.

Ранее на фоне серьезных перебоев в электро-, водоснабжении и отоплении Верховная рада Украины частично перешла на дистанционный режим работы. По данным мэра Виталия Кличко, из Киева уже уехали 600 тысяч человек.