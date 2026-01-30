Фото Трампа и Путина из Белого дома вызвало истерику у либералов

Дональд Трамп, по всей видимости, добавил в декор Белого дома свою фотографию в рамке, где он стоит рядом с российским президентом Владимиром Путиным, что вызвало близкую к истерике критику со стороны либеральных и русофобских деятелей по обе стороны Атлантики.

На недавно опубликованных фотографиях из Пальмовой комнаты, которая соединяет Западное крыло с резиденцией американского президента, в рамке запечатлены президенты США и России во время их встречи на высшем уровне на Аляске в августе прошлого года, пишет The Guardian.

Примечательно, что это событие ознаменовало первую личную встречу лидеров США и России с тех пор, как в феврале 2022 года начался вооруженный конфликт на Украине, отмечает издание. Эта встреча вызвала недовольство демократов, которые обвинили Трампа в том, что он “заигрывает” с Путиным и расстилает “красную дорожку” для российского лидера вместо того, чтобы “поддержать Украину и наших союзников“.

Трамп рассказал о личной просьбе к Путину

Недавно добавленная фотография в рамке была впервые замечена корреспондентом PBS в Белом доме Элизабет Ландерс во вторник, которая поделилась двумя снимками фотографии, висящей в помещении Белого дома и расположенной прямо над фотографией Трампа с одним из его внуков.Пальмовая комната обычно служит вестибюлем для посетителей. В конце декабря Трамп опубликовал фотографии отремонтированной Пальмовой комнаты, напоминает The Guardian.

В заявлении для The Guardian, отвечая на вопрос, почему именно эта фотография была выбрана для показа именно в это время, представитель Белого дома сказал, что “саммит на Аляске стал историческим моментом, который помог приблизить Украину и Россию, жестокая война которых была развязана из-за некомпетентности Джо Байдена, к соглашению”.

“Это одно из многих достижений, которые президент Трамп решил показать в Белом доме, где фотографии часто чередуются, чтобы подчеркнуть поездки президента”, - добавили в резиденции главы США.

Представитель Белого дома также сказал, что для администрации не является чем-то необычным развешивать фотографии публичных встреч и мероприятий президента по всему комплексу. В Белом доме также сообщили, что были фотографии нескольких других случаев, когда Трамп встречался с мировыми лидерами, и что фотографии вокруг комплекса часто обновлялись и чередовались.

У либералов в США и русофобов в Европе сам факт появления такого фото вызвал словесное недержание.

“Ставит Путина выше американского народа и его собственной семьи, - написал в социальных сетях сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер. – Это уже чересчур”.

И это еще, надо заметить, самая «мягкая» из критических реакций, последовавших за появлением фотографии двух президентов.

Недавно добавленная фотография сделана в тот момент, когда Трамп работал над ремонтом различных частей Белого дома с момента возвращения на свой пост в прошлом году, включая снос Восточного крыла, чтобы построить бальный зал стоимостью 300 миллионов долларов, пишет The Guardian.