Известный американский журналист Такер Карлсон в своем недавнем видео высказал мнение, что США переживают потенциальный распад нации. Сейчас, как уточнил он, можно наблюдать «разрушение социальной структуры, правительства и, возможно, государства». По его мнению, спусковым крючком могли стать недавние беспорядки в Миннеаполисе, но причина глубже, передает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что социально-экономическая система США хрупче, чем кажется. Понятие «линия смерти» описывает ситуацию, когда десятки миллионов домохозяйств, живущих в долг и без финансовой «подушки безопасности», находятся в одном шаге от катастрофы. Неожиданная потеря работы, болезнь или рост цен могут отбросить их за эту черту.

На этот кризис накладываются другие: политическая поляризация, рекордно низкое доверие к власти, миграционные вызовы. Инвестор Рэй Далио заявил, что «коллапс доллара уже начался», имея в виду риски для $38 трлн иностранных инвестиций. Некоторые исследования, ссылаясь на теорию «столетних циклов», указывают на признаки возможного коллапса режима или даже гражданского конфликта.

При этом внешняя политика США, по мнению наблюдателей, остается сфокусированной на противостоянии с геополитическими соперниками, такими как Россия и Китай, что может отвлекать внимание от нарастающих внутренних проблем.