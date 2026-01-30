Что произошло в мире 30 января: подводные лодки Германии и теракт в Пакистане

30 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — подводные лодки Германии и террористический акт в Пакистане. Подробности — в материале «Рамблера».

Германия впервые применила подводные лодки

30 января 1915 года Германия впервые применила подводные лодки для атаки на французский порт Гавр. Атаку произвели субмарины класса U-31. Эти лодки были оснащены 6 торпедами, размещенными в четырех торпедных аппаратах, а также одним или двумя артиллерийскими орудиями, установленными на палубе. В зависимости от года постройки, калибр орудия мог быть 75 мм, 88 мм или 105 мм. Эта операция стала основой для разработки будущей стратегии германского подводного флота, известной как «Волчья стая».

Террористический акт в Пешаваре

30 января 2023 года в шиитской мечети Пешавара, Пакистан, произошел террористический акт. Смертник совершил взрыв во время полуденной молитвы Зухр. В результате погибли по меньшей мере 84 человека, а более 200 получили ранения. В конце XX и начале XXI века Северо-Западный Пакистан часто страдал от атак исламистов. В 2004 году эти нападения переросли в мятеж. Ранее в Пешаваре уже случались теракты, в частности, в шиитских мечетях — в 2013, 2015 и 2022 годах.

Изобретение советским метеорологом радиозонда для исследования атмосферы

Советский метеоролог Павел Молчанов изобрел первый в мире радиозонд для исследования атмосферы. 30 января 1930 года из Главной геофизической обсерватории в Павловске (тогда СССР) состоялся его запуск. Зонд, получивший имя «271120», поднялся на высоту 7,8 километра и зафиксировал там температуру −40,7 °C. Через 32 минуты после старта он передал первое аэрологическое сообщение в Ленинградское Бюро погоды и Московский Центральный институт прогнозов погоды.

Учреждение в Москве должности обер-полицмейстера

30 января 1722 года в Москве учредили должность обер-полицмейстера как высшую полицейскую должность города. Обер-полицмейстер соответствовал V классу Табели о рангах и назначался императором из военных или гражданских чиновников. По инструкции от 9 (20) июля 1722 года он отвечал за охрану общественного порядка в Москве, руководил Московской полицмейстерской канцелярией, а с 1782 года — Управой благочиния. В периоды 1729—1731 и 1762—1764 годов руководителя Московской полиции называли генерал-полицмейстером.

Спасательная операция с использованием шлюпки в Англии

30 января 1790 года в Англии прошла первая в мире спасательная операция с использованием шлюпки. Судно «Ориджинал» (Original) создал англичанин Генри Гритхэд. История шлюпки началась с трагедии 1789 года: судно с восемью моряками село на мель в шторм у впадения реки. Хотя оно находилось близко к берегу, никто не решился прийти на помощь — это было опасно. К 1839 году на Британских островах было более 30 спасательных станций, оснащённых шлюпками. «Ориджинал» базировался в устье реки Тайн. За сорок лет его работы были спасены сотни жизней.