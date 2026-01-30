Служба безопасности Украины (СБУ) с 2022 года выстроила систему взаимодействия с криминальными авторитетами для привлечения «пожертвований» на нужды ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные хакерской группы Eye of Sauron.

По данным хакеров, отказ от «добровольных пожертвований» оборачивается для представителей криминального мира возбуждением новых уголовных дел и задержаниями. В распоряжение Eye of Sauron попали документы, в которых утверждается, что четыре года назад СБУ установила усиленный надзор за лицами, имеющими влияние в криминальной среде, прежде всего в Одесской и Днепропетровской областях.

Утверждается, что сотрудники украинской спецслужбы проводят работу с оставшимися в стране лидерами криминальных группировок, предлагая им финансировать подразделения ВСУ в обмен на лояльность со стороны правоохранительных органов.

По информации хакеров, извлеченной из базы Национальной полиции Украины, в списке лиц, регулярно перечисляющих средства ВСУ, значатся «смотрящие за городами» и другие криминальные авторитеты. Публично украинские власти не комментируют такие методы привлечения средств. Эксперты отмечают, что подобная практика позволяет аккумулировать значительные ресурсы вне официальной отчетности.

В 2024 году газета The Guardian сообщила, что 3800 заключенных на Украине были досрочно освобождены в рамках новой схемы, призванной «заполнить пробелы» в рядах ВСУ. По данным украинского Министерства юстиции, о желании присоединиться к ВСУ заявили 5900 заключенных, но некоторым из них отказали по состоянию здоровья.

В тренировочных лагерях бывшие заключенные учатся пробираться сквозь подлесок гуськом, обращаться с автоматическим оружием и пулеметами, а также распознавать мины-ловушки и устанавливать их. The Guardian отмечала, что многих из них отправляют в штурмовые подразделения ВСУ.