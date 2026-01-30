В Гренландии допустили возвращение в Евросоюз

Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в Евросоюз по соображениям национальной безопасности на фоне угроз со стороны США. Об этом заявил вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

Остров вышел из Европейского сообщества в 1985 году, отмечает РИА Новости.

"Если мы получим плохой экономический тариф от Соединенных Штатов, то нам нужно пойти в ЕС… по причинам национальной безопасности", - рассказал Оттосен.

По его словам, данный вопрос уже обсуждался в парламенте в 2025 году, в том числе в контексте того, как Гренландия может "вернуться в Европу".

Вице-спикер добавил, что пока неясно, пойдет ли речь о вступлении Гренландии в ЕС как отдельного государства или в рамках Дании.

С 2009 года Гренландия обладает автономным статусом и в перспективе может рассмотреть вариант отдельного государства в ЕС и НАТО, отметил собеседник агентства.