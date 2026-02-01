Неработающие украинцы лишатся пособий на детей в Польше

С 1 февраля в Польше граждане Украины больше не смогут рассчитывать на детские пособия, если они не трудоустроены официально и не платят соцвзносы.

Украинские граждане больше не смогут получать ежемесячную выплату «800+» (800 злотых — более $200 на каждого ребёнка).

В ФРГ прекратят выплачивать гражданские пособия некоторым беженцам с Украины

Хотя закон касается всех иностранцев, на практике он затронет в основном граждан Украины — другие иностранцы и раньше не имели права на такие пособия без легального трудоустройства.

Польские СМИ, в том числе Rzeczpospolita, писали, что новые правила охватят около 150 000 человек, проживающих в Польше в связи с военными действиями на Украине.