Каллас выразила надежду, что «станет очень умной»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что она станет «очень умной». Об этом сообщает Reuters.

Глава евродипломатии рассказала о прочитанных книгах, назвав их список «довольно длинным».

«Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов... Когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила Каллас.

Ранее дипломат опубликовала в соцсетях фотографию с главой комитета бундестага по внешней политике Армином Лашетом, однако назвала его министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, пишет 360.ru.