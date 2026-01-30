Зеленского активно изображают нищим в Европе

Нынешнее венгерское правительство использует в предвыборной агитации образы президента Украины Владимира Зеленского, чтобы призвать граждан отказаться от финансирования Киева. На изображениях Зеленский предстает в виде попрошайки, пишет немецкий журнал Focus.

На изображении Владимир Зеленский с улыбкой протягивает открытую ладонь, в то время как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер указывают на него с суровыми выражениями лиц. На плакате размещен красный знак «Стоп» с лозунгом: «Давайте скажем Брюсселю: мы платить не будем!», пишет Focus.

Как сообщают европейские СМИ, данное изображение распространяется по венгерским домохозяйствам в рамках так называемой «Национальной петиции», инициированной правительством премьер-министра Виктора Орбана. Основной посыл кампании направлен против финансирования Украины.

Ранее Орбан назвал Европу главным препятствием для мира на Украине. По его словам, европейские страны продолжают поддерживать Киев и вместе с ним надеяться на победу, однако они не осознают последствия столкновения с такой державой, как Россия. Слова венгерского премьера передает «Национальная служба новостей». Также Орбан рассказал о том, что в его адрес и другим членам правительства Венгрии поступают прямые угрозы от властей Украины.