В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез

Американский политолог Марк Слебода заявил, что власти Украины оказались в крайне уязвимом положении после российских атак в последние недели. По этой причине глава киевского режима Владимир Зеленский опасается угрозы сокрушительного удара со стороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью эксперта Гарленду Никсону на его YouTube-канале.

"А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник". Так что это вполне возможно приближается сокрушительный удар. <…> Россия находится в таком положении, когда она способна все это обрушить. <…> Все будет парализовано. И это, конечно, было бы <…> большой катастрофой для Киева", — заявил Слебода.

Эксперт отметил, что на фоне сложившихся трудностей для режима Зеленского, российская армия получила широкие оперативные возможности для расширения зоны контроля в приграничье.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности. По утверждениям американского лидера, угроза исходит от Кубы, пишет РИА Новости со ссылкой на текст указа главы Белого дома, который был опубликован в четверг.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", - говорится в документе.

В тексте указа Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США. Кроме этого, президент США отмечает, что Гавана сотрудничает с рядом враждебных США стран и транснациональных террористических группировок, включая Россию, Китай, Иран, а также организации ХАМАС и “Хезболлах”.

Новая Зеландия отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира

Власти Новой Зеландии решили не принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в "Совет мира" по Газе. Об этом заявил новозеландский премьер-министр Кристофер Лаксон, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RNZ.

"Правительство рассмотрело приглашение президента Трампа и решило не присоединяться к "Совету мира" в его нынешнем виде", - сказал премьер.

В отдельном заявлении Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс добавил, что, поскольку ряд государств уже присоединился к инициативе, Новая Зеландия не внесет существенного дополнительного вклада.

Трамп высказался об обстрелах по Киеву и другим городам Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия могла уже приостановить удары по Киеву и другим городам Украины. Он отметил, что Соединенные Штаты благодарны за это, пишет РИА Новости.

"Россия уже некоторое время не ведет обстрелов (по Украине — ред.) из-за этой ужасно холодной погоды. <...> Мы очень это ценим", — сказал американский лидер во время мероприятия в Овальном кабинете.

Глава Белого дома также указал на большой прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта.

"Я думаю, что там достигается значительный прогресс (на переговорах по Украине. — Прим. ред.)", — заключил Дональд Трамп.

Кая Каллас выразила надежду, что к концу карьеры станет очень умной

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала во время своего выступления на пресс-конференции, что читает книги. Она также выразила надежду, что "станет очень умной", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной", — заявила политик.

Отмечается, что высказывание последовало после того, как журналист, задавая вопрос о Сирии, подарил ей книгу о ее истории.