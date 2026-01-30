В МИД России рассказали о влиянии НАТО на мирные регионы

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью ТАСС рассказал о влиянии НАТО на мирные регионы.

По его словам, Североатлантический альянс привносит в мирные и спокойные регионы элементы конфронтации. Например, в Арктику, утверждает Масленников.

Накануне директор департамента европейских проблем МИД РФ заявил, что НАТО фактически ведет подготовку к конфликту с Россией. По словам дипломата, даже в случае завершения российско-украинского конфликта Россия останется во всех доктринальных документах Североатлантического альянса «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности».

До этого Масленников говорил, что у России и НАТО остался только экстренный канал коммуникации.

По словам дипломата, Североатлантический альянс оборвал все контакты с российской стороной в 2022 году.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что безопасность в Арктике должна стать одним из новых приоритетов НАТО.

