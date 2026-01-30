Польский евродепутат призвала депортировать украинцев призывного возраста

Массовый отток граждан Украины в Польшу является серьезной проблемой для страны, а украинцев призывного возраста следует возвращать на родину. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

По ее словам, Национальный банк Украины прогнозирует выезд около 400 тыс. человек в текущем и следующем году, причем значительная часть мигрантов, как ожидается, направится именно в Польшу. Политик назвала эти перспективы крайне негативными для польского общества, напомнив, что в стране уже проживает более 1,5 млн граждан Украины.

Зайончковская-Герник также раскритиковала решение Владимира Зеленского, позволяющее украинцам свободно покидать страну, несмотря на действующее военное положение. По ее мнению, этот закон напрямую способствует росту миграции и усугубляет нагрузку на принимающие государства.

Депутат потребовала ужесточить пограничный контроль, ввести тщательные проверки въезжающих и отменить все предоставленные украинцам привилегии. Отдельно она заявила, что гражданам Украины призывного возраста, способным к военной службе, въезд в Польшу должен быть запрещен, а любые нарушения закона на территории страны — заканчиваться депортацией.

Ранее, в октябре 2025 года, польское издание Onet сообщало об изменении отношения к украинцам в польском обществе. Журналисты отмечали рост негативных настроений и предупреждали, что усиление враждебности может привести к насилию в отношении мигрантов.

В настоящее время в Польше действует специальный закон, предоставляющий украинским беженцам приоритетный статус по сравнению с другими иностранцами. Он гарантирует им право проживания, доступ к рынку труда, медицинской помощи и социальным выплатам.