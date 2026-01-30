Выяснилось, что Байден увез из Белого дома лишь два подарка

Бывший президент США Джо Байден после окончания срока полномочий забрал с собой только два дипломатических подарка, полученных за время пребывания в Белом доме. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы Госдепартамента США.

Речь идет об обломке военного самолета, подаренном премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, а также о запонках, врученных Байдену главой правительства Италии Джорджей Мелони. Другие презенты, полученные экс-президентом в период президентства, остались в распоряжении государства.

Как уточняет Bloomberg, Марапе передал Байдену фрагменты американского бомбардировщика Douglas A-20 Havoc. Этот подарок имеет личное значение для бывшего президента: на самолете такой же модели во время Второй мировой войны летал его дядя Эмброуз Финнеган, погибший в 1944 году после крушения у берегов Новой Гвинеи.

В ответ Байден поблагодарил премьер-министра за «невероятный подарок» и подчеркнул, что Папуа — Новая Гвинея занимает особое место в истории его семьи.