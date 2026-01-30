Интерес к Арктике со стороны мировых держав за последние годы значительно возрос. Дело дошло до того, что американский президент пытается аннексировать Гренландию, принадлежащую Дании, союзнику по НАТО. Как отметили китайские журналисты, в мире все очень быстро меняется. Еще совсем недавно западные страны смеялись над Россией. Теперь же никому не смешно.

«Над Россией насмехались, когда она строила арктическое исследовательское судно», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В Китае отметили широкий общественный отклик, который вызвал спуск на воду арктической самоходной платформы «Северный полюс» несколько лет назад. Особое внимание привлек необычный вид российского судна – его закругленный нос и относительно небольшая длина корпуса. Эта особенность породила сравнения платформы с утиным яйцом, покачивающимся на волнах. Западные средства массовой информации не поскупились на критику.

Обозреватели Baijiahao подчеркнули, что платформа «Северный полюс» представляет собой поистине уникальное судно. Благодаря своей необычной яйцеобразной форме корпуса, она не подвержена вмерзанию в лед даже в экстремально холодных условиях и может функционировать круглогодично в самых суровых арктических широтах. Функционально платформа является мобильной научно-исследовательской станцией, предназначенной для полярных исследований.

«Корпус судна выполнен из особой высокопрочной стали, а его компактный, приземистый и обтекаемый силуэт эффективно выдерживает столкновения с арктическими льдами», – подчеркивают китайские журналисты.

В КНР также отметили, что на фоне растущего интереса к Арктике американские аналитики и официальные лица выражают обеспокоенность. Они осознали, что Соединенные Штаты располагают крайне ограниченным количеством судов ледового класса, в то время как Россия обладает десятками таких судов, включая уникальные и не имеющие аналогов, такие как платформа «Северный полюс», пишет АБН24.

