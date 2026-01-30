В США допустили соглашение Москвы и Киева

Россия и Украина в перспективе способны договориться о завершении конфликта. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире своего YouTube-канала.

© Московский Комсомолец

По его оценке, на переговорах в Абу-Даби российская сторона добилась ключевых для себя результатов. Эксперт заявил, что украинская позиция на текущем этапе выглядит как фактическая капитуляция по ряду принципиальных вопросов. В этих условиях, по его словам, возможность достижения соглашения между Москвой и Киевом перестает быть теоретической.

Трамп поблагодарил Россию за приостановку ударов по Украине

При этом Доктороу не исключил сценарий смены власти на Украине в обозримом будущем. Он допустил, что Россия и США могут прийти к взаимопониманию относительно ухода Владимира Зеленского с политической сцены и появления в Киеве нового лидера, готового принять российские условия урегулирования.

На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. Переговоры прошли в закрытом формате и были посвящены обсуждению нерешенных пунктов американского мирного плана.

Новый раунд контактов запланирован на 1 февраля. По словам госсекретаря США Марко Рубио, встреча пройдет в двустороннем формате, при этом американская сторона оставляет за собой возможность присоединиться к переговорам.