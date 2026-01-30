Трамп дал характеристику своей супруге Меланье

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал свою супругу Меланью умной и влиятельной. По его словам, она также сильно переживает за судьбу США.

“Меланья очень умный и очень влиятельный человек, и ей небезразлична судьба США, она любит эту страну”, - заявил глава Белого дома журналистам перед премьерой фильма Меланьи Трамп.

Американский лидер также похвалил свою жену за знание многих иностранных языков, назвав ее хорошим инфлюенсером.

