Американский политолог Марк Слебода в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале заявил, что украинские власти оказались в крайне уязвимом положении после российских атак в последние недели.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский опасается угрозы сокрушительного удара со стороны России.

«А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник"», — сказал он. Слебода добавил, что это было бы большой катастрофой для Киева.

В США назвали Зеленского дураком и обвинили в провале возложенной на него миссии

Эксперт также отметил, что Россия начала активное движение на северо-восток Харьковской области. Он подчеркнул, что у украинской стороны при этом недостаточно сил.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что ракету «Орешник» способна перехватить только одна противовоздушная система в мире — российская С-500.