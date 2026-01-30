Трамп призвал Иран отказаться от ядерных разработок

Американский президент Дональд Трамп заявил, что участвовал в последние дни в контактах с руководством Ирана. Об этом пишет ТАСС.

По словам американского политика, он продолжит переговоры с Тегераном, чтобы убедить его не разрабатывать ядерное оружие и не применять непропорциональную силу против участников беспорядков.

Отвечая на вопрос журналистов о содержании контактов с иранскими властями, Трамп уточнил: «Я им сказал две вещи: первое — нет ядерному [оружию], второе — прекратите убивать протестующих».

Ранее Иран заявил о начале третьей фазы конфликта с США. Трамп допустил возможность военной атаки на Иран.