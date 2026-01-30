$76.0390.98

На Западе назвали варварством попытки Украины отменить русскую культуру

Lenta.ru

Журналист британского издания Spectator Оуэн Мэтьюз назвал варварством попытки Украины отменить русскую культуру.

На Западе назвали варварством попытки Украины отменить русскую культуру
© Лента.Ru

Он обратил внимание, что с начала специальной военной операции «все формы русской культуры — включая музыку и литературу — были исключены из репертуаров украинских театров и концертных залов и вычищены из учебных программ и книжных полок школ и университетов».

На Украине предложили отказаться от защиты русского языка

Мэтьюз подчеркнул, что ни «Щедрик», ни «Лебединое озеро» не принадлежат какой-либо нации, знаменитые произведения являются наследием всех цивилизованных людей мира.

«Это не только неверно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество. Это яд в корне будущего Украины, поскольку, по официальной статистике украинского правительства, более половины украинских школьников говорят дома по-русски», — добавил журналист.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась, что украинцы переходят на русский язык в ситуациях, когда это не запрещено законом.