Трамп поблагодарил Россию за приостановку ударов по Украине

Москва якобы уже прекратила удары по Киеву и другим украинским городам. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, который поблагодарил российскую сторону за сотрудничество.

«Мы очень это (приостановку атак — прим. URA.RU) ценим», — сказал Трамп. Высказывание приводит пресс-служба Белого дома в соцсети X.

Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов

По заверению американского лидера, этот шаг согласован с президентом России Владимиром Путиным. При этом Москва официально не комментировала мораторий на боевые действия. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) стороны договорились об «энергетическом перемирии».