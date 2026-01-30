Владимир Зеленский сталкивается с самой серьезной внутриполитической обстановкой на Украине за весь период с момента начала конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

«Система власти Зеленского начинает трещать по швам», – говорится в публикации.

Отмечается, что бывший комик неизменно получает поддержку на официальных мероприятиях в Европе, однако сталкивается с нарастающим напряжением внутри страны.

Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов

Основными причинами, способствующими кризису, являются кадровые изменения в правительстве, растущее влияние политических оппонентов и постоянные коррупционные скандалы.

Напомним, в Британии рассказали, что происходит с Зеленским. Бывший комик недоволен исключением ЕС из переговоров по Украине, откладывает мирное урегулирование и требует новых гарантий безопасности.

Линия киевского режима по-прежнему направлена на попытку выиграть время. Украина рассчитывает до выборов в Конгресс США сохранить американскую поддержку.