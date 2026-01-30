Еще одна страна отказалась от приглашения Трампа вступить в Совет мира

Новозеландские власти отклонили предложение американского лидера Дональда Трампа вступить в Совет мира. Об этом передает радио RNZ со ссылкой на заявление премьер-министра островного государства Кристофера Лаксона.

“Правительство рассмотрело приглашение президента Трампа и решило не присоединяться к "Совету мира" в его нынешнем виде”, - говорится в официальном сообщении новозеландского премьера.

Отдельное заявление по этому поводу выпустил и министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. Он выразил мнение, что так как ряд стран уже присоединились к Совету мира, Новая Зеландия не внесет существенного дополнительного вклада.

Напомним, Трамп ранее сообщил, что его администрация направила приглашения принять участие в работе Совета мира главам примерно 50 стран. В списке приглашенных числятся также Россия и Белоруссия.