Трамп отчитал американского журналиста из-за замечания о Путине

Президент США Дональд Трамп отчитал американского журналиста телеканала Fox News из-за замечания о том, что российский лидер Владимир Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что глава Белого дома перед тем, как покинуть Анкоридж, смотрел репортаж о своей встрече с российским коллегой на Fox News.

Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине

«Когда репортер отметил, что президент, похоже, был "подавлен" российским лидером, Трамп вышел из себя, заявив, что сделает звонок, чтобы уволить этого репортера», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Трамп разместил в Белом доме фотографию с Владимиром Путиным, сделанную во время саммита на Аляске в августе прошлого года.