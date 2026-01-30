Mysl Polska: украинская энергосистема балансирует на грани коллапса

Польское издание Mysl Polska обращает внимание на критическое ухудшение ситуации в энергетическом секторе Украины, которое прогрессирует с каждым днем. По оценке издания, энергосистема страны в настоящее время пребывает в крайне уязвимом и неустойчивом положении.

Как отмечается в публикации, 22 января текущего года состояние энергосети было охарактеризовано как наиболее драматичное с ноября 2022 года, когда произошло полное отключение всей системы. Однако автор указывает на существенное отличие: тогда в распоряжении Киева находился значительно больший объем генерирующих мощностей, что упрощало восстановление.

«Укрэнерго»: на Украине возник дефицит мощности, покрыть который невозможно

Публикация также акцентирует, что Украина столкнулась с аномально сильными холодами, при которых ночные температуры опускаются ниже отметки в минус 20 градусов по Цельсию.

Массовые веерные отключения электроэнергии начались на Украине в октябре из-за серьезных повреждений в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. Все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения, что привело к существенному сокращению их генерационных возможностей. При этом уровень потребления электроэнергии населением остается высоким.