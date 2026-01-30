Трамп заявил, что у Уиткоффа есть некие хорошие новости
Американский лидер Дональд Трамп, представляя на мероприятии в Белом доме своего спецпосланника Стива Уиткоффа, заявил, что у последнего есть некие хорошие новости.
«Спецпосланник Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости», — объявил Трамп.
При этом президент США не уточнил, о каких новостях идёт речь.
Ранее сообщалось, что Уиткофф в ходе заседания кабмина передал записку с упоминанием президента России Владимира Путина главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.