Посланник Трампа засветил загадочную записку с фамилией «Путин»

На заседании американского кабинета была передана загадочная записка с упоминанием российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналистский пул Белого дома, наблюдавший за встречей кабинета министров.

«Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал записку главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным. Журналисты смогли разобрать только фамилию „Путин“», — сообщили репортеры, трансляцию вел Белый дом.

Содержание переданной бумаги осталось неизвестным.