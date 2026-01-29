Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине

Глава США Дональд Трамп в четверг, 29 декабря, отказался общаться с прессой. В частности, не пожелал ответить на вопросы о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер провел первое в этом году заседание кабинета. Открытая часть продлилась 1,5 часа. После этого репортеров вежливо призвали удалиться.

Во время встречи Трамп заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.

После заседания представители СМИ попросили разрешения задать ряд вопросов, в том числе, о российском лидере, но президент США отказался на них отвечать.

Ранее сообщалось, что в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с президентской резиденцией, появилась совместная фотография Путина и Трампа.

Западные массмедиа предположили, что этот кадр может являться символом дружбы между лидерами.