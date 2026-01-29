Президент США Дональд Трамп вновь высказался о сроках окончания конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время своей встречи с администрацией, запись которой Белый дом выложил в соцсети X.

По словам Трампа, конфликт на Украине должен закончиться «очень скоро». Он добавил, что над его окончанием усердно работают спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

«Мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает и Джаред, и все остальные. И я думаю, что скоро мы его урегулируем», — заявил Трамп.

Ранее Уиткофф заявил об огромном прогрессе на переговорах по Украине.