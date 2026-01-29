В Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Tüpraş, расположенном в городе Измит турецкой провинции Коджаэли, произошел взрыв. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

© Газета.Ru

По ее информации, на место происшествия были направлены пожарные и аварийные бригады.

Также издание отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

В октябре 2025 года в Венгрии и Румынии произошли взрывы на НПЗ, которые занимались, в частности, переработкой российской нефти.

Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний считается крупнейшим в Венгрии.

В том же месяце взрыв с последующим возгоранием случился на НПЗ в городе Эль-Сегундо, находящемся в американском штате Калифорния.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.