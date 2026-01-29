$76.0390.98

Турция предложила Европе новую архитектуру безопасности

Турция предложила европейским странам совместно обсудить будущую структуру безопасности, отметив необходимость усиления оборонного потенциала Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью каналу Al Jazeera.

«Если мы окажемся разделены между собой — США и Европа, — я думаю, Европе необходимо любым способом увеличить свой оборонный потенциал. Мы предлагаем, чтобы Великобритания, Турция, некоторые крупные европейские страны собрались вместе и провели качественные обсуждения», – заявил Фидан, добавив, что пока НАТО способна эффективно функционировать, она остается ключевой платформой для сотрудничества в сфере безопасности.

При этом он подтвердил наличие «серьезных проблем» в трансатлантическом сообществе.

«Это и конфликт между Россией и Украиной, и изменение позиции США, добавляются и другие проблемы. Возможный выход Америки из европейской архитектуры безопасности является серьезной озабоченностью для европейцев», – подчеркнул министр.

Ранее Франция заявила о необходимости обсудить с Россией вопросы архитектуры безопасности в Европе.