Трамп решил произносить название города Киев на русский манер

Президент США Дональд Трамп решил произносить название города Киев на русский манер, вопреки украинским правилам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания своей администрации глава Белого дома дважды произнес название украинской столицы как «Киев», а не «Киив», рассказывая о личном обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине.

После обострения ситуации на Украине, западные и украинские СМИ, а также правительство страны начали активно использовать произношение «Киив», связывая предыдущее с российским влиянием.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам президента США, ему было «очень приятно», что Путин ответил согласием на его просьбу.