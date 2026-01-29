Во Львове ввели режим подготовки к ЧС

В городе Львов на западе Украины ввели режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал мэр населенного пункта Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

Он уточнил, что синоптики прогнозируют в выходные морозы, которые могут быть сильнее предыдущих.

«Во Львове введен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города», — написал Садовой.

Мэр попросил горожан организоваться и проверить укрытие, которое они планируют использовать в случае тревоги, зарядить пауэрбанки и зарядные станции, запастись базовым набором необходимых продуктов, питьевой воды, а также медикаментов.

28 января в минэнерго Украины сообщили, что 730 населенных пунктов в одиннадцати областях республики полностью или частично обесточены из-за непогоды. Кроме того, в ведомстве отметили: во всех регионах страны действуют графики ограничения потребления электроэнергии для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей. В ряде областей введены аварийные отключения, при этом перечень регионов не уточняется.

Ранее в Киеве местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.