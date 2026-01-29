Трамп пошутил по поводу солнечных очков Макрона

Глава США Дональд Трамп в ходе традиционного брифинга в Белом доме снова пошутил по поводу солнцезащитных очков президента Франции Эммануэля Макрона, в которых французский лидер в последнее время выступает на публике из-за небольших проблем с глазом. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, американский лидер рассказал представителям администрации, как вел жесткие переговоры с главами государств и правительств стран Европы, принуждал их соглашаться с повышением цен на реализуемую на их рынках фармацевтическую продукцию.

«Я переговорил с Макроном. Он оказался первым [лидером, с кем прошли переговоры]. Он тогда не носил солнцезащитные очки», — пояснил Трамп под общий смех присутствующих.

Ранее сообщалось, что глава США в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе 21 января высмеял солнечные очки Макрона.

«Вчера я наблюдал за ним [Макроном] в этих красивых солнечных очках. Что, черт возьми, произошло? Но я видел, что он был довольно жестким», — поинтересовался тогда Трамп.

Во время выступления в штате Айова 27 января президент США снова попросил присутствующих разъяснить, что происходит с Макроном и почему он появляется в очках на публике.