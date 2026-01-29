Трамп оценил холода на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина столкнулась с невиданными холодами, несравнимыми с морозами, охватившими США. Об этом пишет РИА Новости.

Он оценил сложность нынешнего положения Киева.

«Если вы думаете, что здесь холодно, то, как говорят, на Украине вы можете добавить еще 20% к этому. А там и так очень холодно. Они никогда не видели такого холода», — отметил он.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают трудности на фронте из-за морозов. Отмечается, что также из-за морозов страдает срок службы батарей беспилотников.