В трех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Они действуют в Житомирской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на энергокомпании. В частности, есть информация, что метро Киева и Харькова остановилось из-за отключения электроэнергии.

В стране введён режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах ежедневно проходят многочасовые отключения электричества. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности уехать из города.