Зеленский заявил, на каком условии встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинского главы, он не готов к переговорам в Москве и не рассматривает вариант встречи с президентом РФ на территории России.

© Zuma/TACC

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве», — заявил Зеленский.

Его слова передает украинское издание «Общественное».

Зеленский выступил против планов Путина вернуть замороженные активы России

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия по ‑прежнему исходит из того, что потенциальные переговоры с Зеленским должны проходить именно в Москве. Обсуждение иных возможных площадок для такой встречи в нынешних условиях считается неуместным, передает «Национальная служба новостей».