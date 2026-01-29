Джеки Чан подготовился к своей смерти

На премьере китайского фильма «Неожиданная семья» в Пекине Джеки Чан сделал неожиданное признание: он уже записал песню, которая будет обнародована лишь после его смерти. По словам легенды кино, композиция задумана как личное послание зрителям и близким.

В своей речи на премьере Чан затронул тему хрупкости жизни, вспомнив о потерях друзей и коллег.

«Люди рано или поздно умрут, и люди рано или поздно состарятся», — цитируют его китайские СМИ.

Заявление Чана особенно взволновало фанатов на фоне недавних фейковых новостей о его кончине. Осенью 2025 года в Сети распространилась сгенерированная нейросетью фотография актёра из больницы. К счастью, представители звезды быстро опровергли слухи.