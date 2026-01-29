Стало известно, где разместят штаб-квартиру «Совета мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность размещения штаб-квартиры так называемого «Совета мира» по Газе в Вашингтоне, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Собеседники агентства заметили, что по этому вопросу в администрации проходят серьезные обсуждения. Они добавили, что пока не было принято окончательного решения по поводу размещения административных работников совета.

Вместе с тем, отметили источники, в прошлом году администрация Трампа уволила всех сотрудников Института мира США и забрала себе его здание.

Здание было переименовано в Институт мира имени Дональда Трампа, однако его юридический статус находится в спорном состоянии, пояснили источники.

По их данным, именно это здание может быть передано созданному американским президентом совету.

Ранее глава США сообщил, что «Совет мира» станет чем-то, «чего мир еще никогда раньше не видел».