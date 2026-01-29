Трамп: Уиткофф и Кушнер усиленно работают над завершением украинского конфликта
Глава американской администрации Дональд Трамп на заседании своего кабинета заявил, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф активно работают над завершением украинского конфликта.
«Мы считаем, что это (завершение конфликта. — RT) уже близко. Стив Уиткофф усердно работает над этим, Джаред тоже», — цитирует его РИА Новости.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним.
Также он сообщил, что Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине.