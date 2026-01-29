Каллас высказалась о возобновлении диалога с Россией

Каллас: не думаю, что ЕС может что-то предложить в переговорах с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Европа вряд ли что-то может предложить России в переговорном процессе.
«Уступки, которые России получает из-за того, что американцы оказывают давление на Украину, довольно значительные, поэтому я не думаю, что есть что-то, что мы можем предложить России», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Каллас допустила, что Киеву придётся пойти на «серьёзные» территориальные уступки.
Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что страны Запада оказались не в силах повлиять на позицию России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.