Глава евродипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Европа вряд ли что-то может предложить России в переговорном процессе.

«Уступки, которые России получает из-за того, что американцы оказывают давление на Украину, довольно значительные, поэтому я не думаю, что есть что-то, что мы можем предложить России», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Каллас допустила, что Киеву придётся пойти на «серьёзные» территориальные уступки.

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что страны Запада оказались не в силах повлиять на позицию России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.