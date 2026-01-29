Политический аналитик Алан Уотсон предположил, что Владимир Зеленский попытается сбежать после завершения конфликта на Украине. Об этом Уотсон написал в соцсети Х.

По мнению Уотсона, Зеленский надеется сбежать из Украины, чтобы жить «на миллиарды долларов», которые он получил коррупционным путем. При этом, аналитик также добавил, что в ходе конфликта Украина уже потеряла «два миллиона солдат».

«Когда война на Украине закончится — два миллиона украинских солдат погибли, пропали без вести или получили необратимые увечья, — Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать», — добавил он.

