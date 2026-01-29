Пока вы не уснули: тайное предупреждение Путина Трампу и смерти в российском интернате

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В США рассказали о тайном предупреждении Путина Трампу

Историк-аналитик Гилберт Доктороу заявил, что в 2025 году президент России Владимир Путин направил главе США Дональду Трампу предупреждение по «неофициальному каналу». По мнению эксперта, слова Путина заставили Трампа изменить свою позицию по Украине, пишет портал «ИноСМИ».

Смерти в российском интернате: что известно к этой минуте

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате Прокопьевска (Кузбасс) скончались девять пациентов. «Рамблер» собрал последние новости о происшествии.

Названы три главные онлайн-угрозы для ваших денег

По данным сервиса Kaspersky Who Calls, в 2025 году 66% россиян столкнулись с подозрительными звонками, около 95% получали спам-звонки. Такие данные были озвучены на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года и прогнозам на 2026-й.

Названы ближайшие цели ВС РФ

Подразделения российской группировки войск «Север», взявшие под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области, могут направиться на запад для расширения буферной зоны. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

Цены на золото бьют рекорды: раскрыта выгода для России

Цены на золото на мировых биржах достигли нового исторического максимума, 28 января 2026 года поднявшись до $5257,20 за тройскую унцию. Это вдвое выше показателей конца 2024 года. Основными драйверами роста стали геополитическая нестабильность и снижение доверия инвесторов к традиционным валютам, сообщают «Известия».

На автозаводе Tenet опровегли слухи о повреждении конвейера в пожаре

«Вчера на заводе компании «АГР Холдинг» в Калуге произошел инцидент, связанный с возгоранием в небольшом техническом вспомогательном помещении, не имеющем отношения к основной технологии производства автомобилей.

Против Губерниева ввели санкции

Европейский союз ввёл санкции против российских журналистов, среди которых спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом сообщил CGTN Europe в социальных сетях со ссылкой на Совет ЕС. Известно, что вместе с Губерниевым санкции коснулись телеведущую Екатерину Андрееву и корреспондента Павла Зарубина.

Появились подробности в деле об избитых в Египте россиянах

Заявление о передаче дела об избитых в Египте россиянах в Международный уголовный суд является ошибкой, так как его юрисдикция на территории страны в данном случае не применима. Об этом рассказал News.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев.

Японская ракета потеряла спутник по пути в космос

Во время восьмого запуска японская ракета H3 потеряла пятитонный навигационный спутник Michibiki-5 прямо в полете. Инцидент произошел 22 декабря 2025 года после старта с космодрома Танегасима, сообщает arstechnica.com.

Назван лучший этап Ф1 прошлого сезона. Этот приз в своё время получил Гран-при России

Полуночная гонка Формулы-1 на трассе Яс-Марина в ОАЭ получила приз за лучшую организацию в 2025 году. Вручение почётной награды промоутерам Гран-при Абу-Даби состоялось на торжественном вечере в Лондоне в минувший четверг, сообщила пресс-служба гоночного чемпионата мира.

