"Отцов" виртуального министра Албании подозревают в коррупции

История в духе "Санта-Барбары" разворачивается в Албании, где отвечающий за закупки министр беременна, а ее "отцов" обвиняют в коррупции. Правда, глава ведомства, о которой идет речь - виртуальна.

Ее зовут Диэлла, что в переводе означает "солнце". Она - чиновник, который в Албании отвечает за проведение тендеров, чтобы исключить подкуп. По словам премьера Албании, у виртуальной дамы будет 83 таких же виртуальных ребенка - они должны помочь депутатам в работе. Сколько детей за время своей деятельности уже успела "нарожать" Диэлла и какого они пола, не совсем ясно.

Однако, появление ИИ-министра в парламенте пришлось не всем по душе: оппозиционные депутаты после выступления Диэллы забросали главу правительства невиртуальными бутылками и копиями конституции. Теперь же, как пишет "Нью-Йорк Таймс", правоохранители подозревают названных "отцов" Диэллы в финансовых махинациях. Главу фирмы, разработавшей ИИ-министра, вместе с заместителем обвиняют в мошенничестве с госконтрактами. Оба находятся под домашним арестом.

Правда, сама виртуальная барышня продолжает, согласно техзаданию, делать прозрачной систему госзакупок в стране. Она, как утверждают власти, за деяния своих "отцов" не отвечает.