Сийярто: страны ЕС впервые назвали США угрозой для Европы

Главы МИД стран Евросоюза в ходе совместного заседания впервые назвали США угрозой для Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава ведомства рассказал о смене политики ЕС по отношению к основному партнеру в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

«Сегодня многие открыто называют США страной, представляющей угрозу для ЕС. Здесь ведут речь о единстве Трансатлантического альянса, в то время как сегодня впервые открыто и прямо заявляют о том, что США представляют собой вызов с точки зрения ЕС», — разъяснил Сийярто.

Министр также назвал бесстыдными заявления о том, что Соединенные Штаты якобы намерены разделить ЕС.

«Думаю, ЕС впадает в наивную иллюзию, полагая, что он все еще играет такую [важную] роль в мировой политике, что США должны каким-либо образом взаимодействовать с нами, не говоря уже о стремлении разделить», — заметил глава ведомства.

Ранее Петер Сийярто сообщил, что на заседании совета глав МИД стран Европейского союза открыто прозвучало заявление, что Европа не готова к миру на Украине и желает воевать.