Стало известно, в каких случаях украинцы говорят на русском языке

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что в своей речи украинцы сразу же переходят на русский язык, когда говорить на украинском не требует законодательство. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала работу закона, требующего говорить на украинском языке в публичном пространстве, включая рабочие обязанности. Ивановская объяснила, что жители Украины трактуют этот закон по-своему — переходят на использование русского, когда тема разговора не касается рабочего процесса.

«Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе. Пока я вижу из тех жалоб, с которыми работаю ежедневно, что логика наших соотечественников так не работает: говорят, мы же не про работу, мы не работаем сейчас, мы сейчас пьем кофе», — объяснила она.

Ранее стало известно, что переговоры между делегациями России и Украины в Абу-Даби ведутся на русском языке.