$76.2791.3

Стало известно, в каких случаях украинцы говорят на русском языке

Андрей Дуванов

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что в своей речи украинцы сразу же переходят на русский язык, когда говорить на украинском не требует законодательство. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, в каких случаях украинцы говорят на русском языке
© Global Look Press

Таким образом она прокомментировала работу закона, требующего говорить на украинском языке в публичном пространстве, включая рабочие обязанности. Ивановская объяснила, что жители Украины трактуют этот закон по-своему — переходят на использование русского, когда тема разговора не касается рабочего процесса.

«Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе. Пока я вижу из тех жалоб, с которыми работаю ежедневно, что логика наших соотечественников так не работает: говорят, мы же не про работу, мы не работаем сейчас, мы сейчас пьем кофе», — объяснила она.

Ранее стало известно, что переговоры между делегациями России и Украины в Абу-Даби ведутся на русском языке.