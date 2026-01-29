Глава ГРУ высказался о сложностях переговоров с Украиной без участия США

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, возглавляющий делегацию от России на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, ответил на вопрос о возможных трудностях во время встречи без представителей США.

Его слова приводит РИА Новости.

«А когда было легко?» — заявил он.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не принимут участие в следующем раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча ориентировочно пройдет 1 февраля в Абу-Даби