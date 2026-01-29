Немецкий политолог Александр Рар заявил, что из-за своей неприязни к России канцлер Германии Фридрих Мерц отказался стать посредником по украинскому кризису. Об этом Рар рассказал News.ru.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что Мерц отверг идею прямых переговоров Германии с Россией, заявив, что Берлин не станет выступать в роли посредника. Мерц подчеркнул, что «в первую очередь необходимы» переговоры между Россией и Украиной.

«Немецкий канцлер никак не хочет идти навстречу России. Мерц до последнего хочет быть только с Украиной. Он себя и Германию видит именно в этой роли», - считает Рар.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что настало время для диалога Европы с Россией. Она добавила, что необходимо определить, кто именно будет это делать, так как «голосов слишком много».

Мелони обратила внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон также высказался в пользу переговоров с Россией. А вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду, что «не через годы, а через месяцы» он снова сможет летать в Киев и Москву напрямую из Рима и Милана. Он отмечал, что Рим заинтересован в «наведении мостов» с Россией - возможно, даже быстрее, чем другие страны, у которых есть «свои мотивы».